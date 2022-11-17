Представлена системная плата Biostar Z790A-SILVER

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью Z790A-SILVER, которая предназначена для создания игровой системы с чипами Intel Core двенадцатого (Alder Lake) и тринадцатого (Raptor Lake) поколений. Новинка характеризуется поддержкой до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 (DDR5-6400 через профили разгона Intel XMP 3.0), интерфейсом PCIe 5.0 x16 для графических адаптеров, разъёмом PCIe 4.0 x16 (режим x4) и двумя PCIe 3.0 x1, шестью портами SATA III (6 Гбит/с), тремя слотами M.2 с поддержкой NVMe-накопителей PCIe 4.0, слотом для беспроводного модуля Wi-Fi и Bluetooth, по одному интерфейсу HDMI 2.1 и DisplayPort 1.2, двумя разъемами USB 3.2 Gen2 Type-C, пятью USB 3.2 Gen2, двумя USB 3.2 Gen1 и шестью USB 2.0, поддержкой 7.1-канального звука (аудиокодек Realtek ALC1220) и 2,5-гигабитным сетевым адаптером. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

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