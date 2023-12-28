Представлена системная плата Deep Micro-ATX с 64-ядерным CPU

Компания ASRock дала старт продажам системной платы Asrock Rack Bundle ALTRAD8UD-1L2T, которая может похвастаться предустановленным 65-ядерным процессором Ampere Q64-22. Новинка характеризуется форм-фактором Deep Micro-ATX, сокетом LGA 4926, восемью слотами для оперативной памяти, четырьмя слотами PCIe и размерами 244:267 мм. Её цена составляет 1500 долларов. Стоит отметить, что Ampere Alta изначально являлись серверными процессорами на архитектуре Arm. Вышеуказанный чип относится к первому поколению, а сейчас у Ampere есть 192-ядерные процессоры.

ASUS заменит материнские платы ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 …
Произошла достаточно казусная ситуация — компания ASUS официально продлевает гарантийный срок и предлагае…
Представлена плата Minisforum AR900i со встроенным CPU…
Компания Minisforum пополнила ассортимент системных плат моделью AR900i, которая выполнена в форм-факторе…
Представлена системная плата Deep Micro-ATX с 64-ядерным CPU…
Компания ASRock дала старт продажам системной платы Asrock Rack Bundle ALTRAD8UD-1L2T, которая может похв…
Представлен одноплатный ПК Banana Pi BPI-M7…
Ассортимент одноплатных ПК пополнился моделью Banana Pi BPI-M7, цена и дата начала которой пока не раскры…
Представлена плата Minisforum BD770i с APU Ryzen 7 7745HX…
Компания Minisforum, известная своими компактными ПК, представила материнскую плату BD770i. Главной особе…
Представлен одноплатный ПК Orange Pi Alpro…
Профильные издания сообщают о выходе одноплатного ПК Orange Pi Alpro, который основан на неназванном четы…
Обзор B760 GAMING X AX DDR4. Тесты материнской платы с Core i5-13400 и GeForce RTX 4070 Ti Обзор B760 GAMING X AX DDR4. Тесты материнской платы с Core i5-13400 и GeForce RTX 4070 Ti
Обзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платыОбзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платы
Обзор и тесты материнской платы ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFIОбзор и тесты материнской платы ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
Обзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600XОбзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600X

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor