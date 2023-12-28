Представлена системная плата Deep Micro-ATX с 64-ядерным CPU

Компания ASRock дала старт продажам системной платы Asrock Rack Bundle ALTRAD8UD-1L2T, которая может похвастаться предустановленным 65-ядерным процессором Ampere Q64-22. Новинка характеризуется форм-фактором Deep Micro-ATX, сокетом LGA 4926, восемью слотами для оперативной памяти, четырьмя слотами PCIe и размерами 244:267 мм. Её цена составляет 1500 долларов. Стоит отметить, что Ampere Alta изначально являлись серверными процессорами на архитектуре Arm. Вышеуказанный чип относится к первому поколению, а сейчас у Ampere есть 192-ядерные процессоры.