Представлена системная плата ECS H410H6-M17

Компания Elitegroup Computer Systems пополнила ассортимент материнских плат моделью H410H6-M17, которая ориентирована на создание компактной системы. Новинка типоразмера Micro-ATX характеризуется размерами 225:200 мм, набором логики Intel H410 Express, поддержкой процессоров Intel Core 10-го поколения в исполнении LGA 1200, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666/2400 в конфигурации 2:32 ГБ, слотом PCI Express х16 Gen 3.0 для видеокарты, коннектором М.2, четырьмя портами Serial ATA 3.0 (6 Гбит/с), сетевым контроллером Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet, 6-канальным звуковым кодеком Realtek ALC887, гнёздами PS/2 для клавиатуры и мыши, интерфейсами HDMI, D-Sub и DisplayPort, портами USB 3.2 Gen1 и USB2.0, а также набором аудиогнёзд.