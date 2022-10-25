Представлена системная плата ECS LEET Z790H7-A

Компания ECS пополнила ассортимент флагманских материнских плат моделью LEET Z790H7-A, основанной на системной логике Intel Z790 и предназначенной для чипов Intel Alder Lake и Raptor Lake. Новинка характеризуется четырьмя разъёмами для ОЗУ DDR5 (до 128 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой от 4800 МГц), слотами для четырёх твердотельных NVMe-накопителей PCIe 4.0, дополнительным слотом M.2 для модуля Wi-Fi/Bluetooth, разъемами PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16 и PCIe 3.0 x16, восемью портами USB 2.0, четырьмя USB 3.2 Gen1, четырьмя USB 3.2 Gen2 и одним USB 3.2 Gen2x2, шестью разъемами SATA III (6 Гбит/с) (четыре с поддержкой массивов RAID 0,1,5,10), поддержкой 8-канального звука посредством аудиокодека Realtek ALC1220 и 2,5-гигабитным сетевым адаптером. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.