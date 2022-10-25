Представлена системная плата ECS LEET Z790H7-A

Компания ECS пополнила ассортимент флагманских материнских плат моделью LEET Z790H7-A, основанной на системной логике Intel Z790 и предназначенной для чипов Intel Alder Lake и Raptor Lake. Новинка характеризуется четырьмя разъёмами для ОЗУ DDR5 (до 128 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой от 4800 МГц), слотами для четырёх твердотельных NVMe-накопителей PCIe 4.0, дополнительным слотом M.2 для модуля Wi-Fi/Bluetooth, разъемами PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16 и PCIe 3.0 x16, восемью портами USB 2.0, четырьмя USB 3.2 Gen1, четырьмя USB 3.2 Gen2 и одним USB 3.2 Gen2x2, шестью разъемами SATA III (6 Гбит/с) (четыре с поддержкой массивов RAID 0,1,5,10), поддержкой 8-канального звука посредством аудиокодека Realtek ALC1220 и 2,5-гигабитным сетевым адаптером. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

Представлены платы Gigabyte Aorus и Aero на чипсетах AMD B65…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент материнских плат моделями из серий Aorus и Aero на основе чипсето…
Представлены материнские платы ASUS ROG Strix Z790 …
Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделями ROG Strix Z790-E Gaming WiFi, Strix Z790-F Ga…
Представлены платы Gigabyte MC13-LE0 и MC13-LE1 на чипсете A…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент системных плат моделями MC13-LE0 и MC13-LE1, которые основаны на …
Представлена плата NZXT N7 B650E для чипов AMD Ryzen 7000…
Компания NZXT пополнила ассортимент материнских плат моделью N7 B650E на соответствующем чипсете, предназ…
EK представила водоблок Quantum Velocity для AMD AM5…
Компания EK представляет водоблоки нового поколения EK-Quantum Velocity. Эти водоблоки производятся для б…
Представлена материнская плата IBASE MBB-1000 для процессоро…
IBASE Technology представила материнскую плату MBB-1000. …
Представлены платы EVGA Z790 DARK K|NGP|N и CLASSIFIED …
Компания EVGA пополнила ассортимент системных плат моделями Z790 DARK K|NGP|N и Z790 CLASSIFIED, ориентир…
Представлены материнские платы MSI на чипсете AMD B650 …
Компания MSI пополнила ассортимент системных плат на чипсете AMD B650 моделями из серий MPG, MAG и PRO, к…
Обзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборкиОбзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборки
Обзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600KОбзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600K
Обзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платы
Обзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платы
Обзор GIGABYTE B660 GAMING X DDR4. Тесты материнской платыОбзор GIGABYTE B660 GAMING X DDR4. Тесты материнской платы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor