Представлена системная плата ECSIPC LEET Z790H7-A

Компания ECS Industrial Computer пополнила ассортимент системных плат моделью LEET Z790H7-A, которая предназначена для чипов Intel Core 12-го и 13-го поколений. Новинка характеризуется чипсетом Intel Z790, поддержкой ОЗУ DDR5 и PCIe5, четырьмя слотами для твердотельных накопителей M.2, разъемом USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 Гбит/с), 18-фазным цифровым блоком питания, интерфейсом Intel 2.5G LAN, поддержкой M.2 2230 802.11ax, возможностью обновления BIOS по одному щелчку, индивидуальной регулировкой светодиодов и 8-канальным аудиочипом ALC1220. Цена платы будет объявлена позже.