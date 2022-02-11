Представлена системная плата Gigabyte H610I DDR4

Компания Gigabyte пополнила ассортимент системных плат формата Mini-ITX моделью H610I DDR4, которая предназначена для создания компактного ПК на основе чипов Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) в исполнении LGA 1700.

Новинка характеризуется набором системной логики Intel H610 Express, поддержкой ОЗУ DDR4-3200 до 64 ГБ в двух слотах, четырьмя SATA-портами для накопителей, поддержкой твердотельного модуля М.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4/x2, слотом PCI Express 4.0 х16 для дискретного графического ускорителя, гигабитным Ethernet-контроллером и звуковым кодеком Realtek формата 7.1, размерами 170:170 мм, двумя разъемами USB 3.2 Gen1 и четырьмя USB 2.0/1.1, интерфейсами D-Sub, DisplayPort и HDMI 2.0. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Gigabyte H610I DDR4
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