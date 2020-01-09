Представлена системная плата MSI MAG Tomahawk X570 Wi-Fi

Компания MSI показала на выставке CES 2020 системную платуMAG X570 Tomahawk Wi-Fi, которая в плане позиционирования стоит выше MPG X570 Gaming Plus и ниже моделей MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi и X570 Gaming Pro Carbon. Новинка может похвастаться более крупной системой охлаждения чипсета, нежели в Gaming Plus, более мощной подсистемой питания CPU, построенной по 14-фазной схеме, крупными радиаторами регуляторов напряжения и металлическим кожухом, прикрывающим блок разъемов-ввод вывода. Также отметим порт Ethernet 2,5 Гбит/с на контроллере Realtek 8125B-CG, беспроводной интерфейс 802.11ax (Wi-Fi 6) на контроллере Intel AX200, два слота M.2 PCIe Gen 4.0 с радиаторами и звуковой кодек ALC1220. Плата появится в продаже в ближайшие два-три месяца по цене в 180 долларов.