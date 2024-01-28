Представлена системная плата MSI Z790MPower

Компания MSI пополнила ассортимент материнских плат моделью MSI Z790 MPower, которая предназначена для чипов Intel Core 12, 13 и 14-го поколений. Новинка характеризуется 15-фазной подсистемой питания, двумя восьмиштырьковыми разъемами, покрытой радиаторами зоной VRM, отдельным радиатором для SSD, двумя слотами для оперативной памяти вплоть до DDR5-8000+ в сумме до 128 ГБ, двумя разъемами для твердотельных накопителей M.2, четырьмя портами SATA 6 Гбит/с, одним слотом PCIe 5.0 x16 и двумя PCIe 4.0 х4, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 и портом проводной сети 2,5 Гбит/с. Цена платы составляет 200 долларов.

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