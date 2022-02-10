Представлена складная подставка Mophie MagSafe для iPhone

Mophie выпустила новую складную подставку MagSafe для iPhone. Складная подставка для iPhone по цене 40 долларов теперь доступна эксклюзивно в магазинах Apple.

Портативная подставка Mophie с MagSafe магнитно удерживает ваш iPhone под идеальным углом обзора в портретном или ландшафтном режиме. Вы никогда не пропустите уведомление. Это также идеальный компаньон для долгих видеочатов или просто потокового просмотра фильмов.

Подставка предлагает регулируемый угол обзора с двумя металлическими петлями, а отделка из ткани премиум-класса отлично смотрится на любой столешнице. Кроме того, он складывается в компактную и тонкую упаковку. В кафе, гостинице, аэропорту или на работе это незаменимый аксессуар для iPhone

Комментарии и отзывы Mophie MagSafe
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