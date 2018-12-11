Представлена топовая плата Gigabyte Z390 Aorus Xtreme WaterForce

Компания Gigabyte представила одну из самых технологичных материнских плат Z390 Aorus Xtreme WaterForce, которая предназначена для процессоров Intel LGA 1151. Новинка может похвастаться водоблоком, 16-фазной подсистемой питания, физическими кнопками выключения и автоматического разгона, подсветкой Aorus RGB, аудиоподсистемой с ЦАП ESS Sabre 9018K2M и усилителями LME 49720 и OPA1622, усиленными слотами PCIe и DIMM, индикатором кодов POST. Также отметим три слота PCIe x16, два слота PCIe x1, адаптер Intel CNVi с поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, три слота M.2 и шесть портов SATA 6 Гбит/с, интерфейсы RJ45 (x2) (один 10-гигабитный), USB-C с поддержкой Thunderbolt 3 (x2), USB 3.1 (x6), USB 2.0 (x2), HDMI и аудиоразъёмы. К сожалению, цена платы пока не сообщается.