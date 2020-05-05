Представлена топовая системная плата ASrock Z490 Aqua

Компания ASRock представила флагманскую материнскую плату Z490 Aqua, которая может похвастаться новым чипсетом Z490 и водоблоком. Новинка также характеризуется OLED-дисплеем на защитном кожухе для отображения напряжения на основных линиях питания и скорости вращения кулеров, поддержкой PCIe 4.0 для двух слотов, 16-фазной подсистемой питания, выделенным ЦАП ESS 9218, разъёмом для вывода передних портов USB 3.2, Wi-Fi 6 с внешней антенной, двумя интерфейсами Mini DisplayPort, двумя Thunderbolt 3, USB-C 3.2,USB 3.2, HDMI, SPDIF, аудиоразъёмами и двумя портами RJ-45 (10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с). Любопытно, что ASRock выпустит всего 999 экземпляров платы.