Представлена топовая версия планшета Xiaomi Pad 5 Pro

Как и предполагалось, сегодня компания Xiaomi представила топовый вариант планшета Pad 5 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ранее китайский производитель уже выпускал версию в такой конфигурации, но она была с поддержкой модемом 5G. Теперь же перед нами обычный Pad 5 Pro с поддержкой Wi-Fi, цена которого составляет 470 долларов. Старт продаж запланирован на 31 декабря.

Планшет также характеризуются 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой стилуса и HDR10, мощным процессором Snapdragon 870, аккумулятором ёмкостью 8600 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а также камерами разрешением 13 Мп и 5 Мп.