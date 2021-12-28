Представлена топовая версия планшета Xiaomi Pad 5 Pro

Как и предполагалось, сегодня компания Xiaomi представила топовый вариант планшета Pad 5 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ранее китайский производитель уже выпускал версию в такой конфигурации, но она была с поддержкой модемом 5G. Теперь же перед нами обычный Pad 5 Pro с поддержкой Wi-Fi, цена которого составляет 470 долларов. Старт продаж запланирован на 31 декабря.

Планшет также характеризуются 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой стилуса и HDR10, мощным процессором Snapdragon 870, аккумулятором ёмкостью 8600 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а также камерами разрешением 13 Мп и 5 Мп.
Комментарии и отзывы Xiaomi Pad 5 Pro
Vivo представит планшет на базе Snapdragon 870…
Vivo представит планшет на базе Snapdragon 870Ожидалось, что vivo анонсирует свой первый планшет в январе этого года, но этого не произошло. Однако поз…
Планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6 окажется очень легким …
Планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6 окажется очень легким Компания Lenovo раскрыла новые сведения о планшете Xiaoxin Pad Pro 12.6, главной особенностью которого ст…
Lenovo показала тизер Xiaoxin Pad Pro 12.6…
Lenovo показала тизер Xiaoxin Pad Pro 12.6Компания Lenovo активно готовится к выпуску нового планшета Xiaoxin Pad Pro 12.6 — ранее компания анонсир…
Blackview представил планшет для детей Tab6 Kids…
Blackview представил планшет для детей Tab6 KidsПосле успешного выпуска в ноябре первой 8-дюймовой версии планшета Blackview Tab6, гонконгский производит…
Apple заявила, что у iPad mini нет проблем с дисплеем…
Apple заявила, что у iPad mini нет проблем с дисплеемПозавчера мы со…
Acer расширила линейку товаров с антимикробными свойствами…
Acer расширила линейку товаров с антимикробными свойствамиКомпания Acer объявила о расширении своего портфолио антимикробных товаров сразу в нескольких продукто…
Подтвержден дисплей Samsung Galaxy Tab S8 Ultra с вырезом…
Подтвержден дисплей Samsung Galaxy Tab S8 Ultra с вырезомСлухи о планшете Galaxy Tab S8 Ultra начали распространяться этим летом, но мы только недавно начали полу…
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LT…
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTОсенью компания Cubot запустила линейку планшетов, выпустив любопытный по оснащению TAB 10. В ценовом сег…
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor