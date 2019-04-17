Представлена юбилейная плата Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi-50

Компания Gigabyte представила новую материнскую плату X470 Aorus Gaming 7 WiFi-50, приуроченную к пятидесятилетнему юбилею компании AMD. Внешне новинка почти не отличается от стандартной платы X470 Aorus Gaming 7 WiFi. Плата основана на системной логике AMD X470 и ориентирована на создание мощных систем на процессорах AMD с разъемом AM4. Новинка характеризуется подсистемой питания с 10+2 фазами, 4- и 8-контактными разъёмами дополнительного питания, радиаторами с тепловой трубкой, четырьмя слотами для модулей памяти DDR4 с частотой до 3600 МГц, тремя слотами PCI Express 3.0 x16, одним PCI Express 3.0 x1, двумя слотами M.2 и шестью портами SATA III.

Также отметим звуковую подсистему на кодеке Realtek ALC1220-VB и чипе ES9118 Sabre HiFi, гигабитный контроллер от Intel, поддержку Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, шесть портов USB 3.0, по одному USB 3.1 Type-C и Type-A, два USB 2.0, сетевой порт и набор аудиоразъёмов, переключатель между микросхемами BIOS, кнопку «OC» для автоматического разгона, два коннектора для датчиков температуры и настраиваемую RGB-подсветку. Цена и дата начала продаж изделия будут объявлены позже.