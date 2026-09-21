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Представлена версия ноутбука Mechrevo Star 15 на Core Ultra 7 256V

Компания Mechrevo объявила о выпуске новой конфигурации ноутбука Star 15, которая базируется на 8-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 256V с тактовой частотой до 2,2 ГГц до 4,8 ГГц, встроенной графикой Intel Arc 140V и энергопотреблением 17 Вт. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 15,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц, яркостью до 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 90 Втч, цельнометаллическим корпусом массой 1,4 кг и толщиной 15,9 мм, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E, одним интерфейсом USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, одним портом USB-C, двумя разъемами USB-A, одним интерфейсом HDMI 2.1 (TMDS) и 3,5-мм аудиогнездом. Цена конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1045 долларов.

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