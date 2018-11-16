Представлена видеокарта ASRock Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC

Компания ASRock вслед за XFX, Sapphire и PowerColor представила свой вариант видеокарты Radeon RX 590. Модель Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC характеризуется рекордной пока длиной в 279 мм, частотой GPU в режиме OC до 1591 МГц, немного разогнанной памятью (до 8032 МГц), восьмиконтактным разъемом питания, подсистемой питания из шести фаз, а также системой охлаждения, которая состоит из трех тепловых трубок и двух вентиляторов. Цена и дата начала продаж ASRock Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC пока не сообщается.