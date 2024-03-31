Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 550 Low Profile 4GB

Графический адаптер AMD Radeon RX 550В был представлен еще весной 207 года, однако это не помешало компании ASRock выпустить модель Radeon RX 550 Low Profile 4GB. Этот низкопрофильный ускоритель, занимающий в компьютерном корпусе два слота расширения, характеризуется GPU Polaris 12, выполненным по 14-нанометровому техпроцессу, 4 ГБ памяти с шиной 128 бит, 512 потоковыми процессорами с тактовой частотой 1100 МГц, отсутствием разъёма дополнительного питания, потреблением 50 Вт, длиной 170 мм, а также портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 для подключения к монитору. Цена видеокарты не сообщается, но вряд ли она превысит 80 долларов. Это делает её неплохим вариантом для супербюджетной компактной сборки.