Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ITX

Компания ASRock представила компактную видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger ITX.

Новинка выполнена в ITX форм-факторе и включает в себя только один вентилятор. Вентилятор вращается при повышении температуры для оптимального охлаждения и останавливается при понижении температуры для полной тишины. Длина видеокарты составляет 179 мм.

ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ITX поддерживает все игровые возможности архитектуры AMD RDNA 2. Создана видеокарта для обеспечения игрового процесса в разрешении 1080p. Информация о частотах видеокарты отсуствуют.

Стильная металлическая задняя панель предотвращает изгиб печатной платы. Тепловые трубки объединены, чтобы обеспечить максимальный контакт друг с другом и улучшить охлаждение.

Задняя панель имеет один порт HDMI 2.1 VRR и один порт HDMI 2.0, а также два порта DisplayPort 1.4. Питание на видеокарту подается через один 8-контактный разъем. Рекомендуемый блок питания на 500 Вт.

Стоимость видеокарты компания не раскрыла.
Комментарии и отзывы ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ITX
Sapphire представила видеокарту Radeon R...
Представлена видеокарта Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIC с воздушным охлаждением. Напомним, что ранее, ко...
NVIDIA готовит настольные RTX 3080 Super...
Буквально на прошлой неделе мы слышали информация, что «Super» варианты карт, такие как RTX 3070 и RTX 30...
NVIDIA прекратила поддержку старых видео...
NVIDIA официально предупреждает владельцев графических процессоров Kepler, что с октября этого года для н...
PNY представила видеокарты XLR8 GeForce ...
Компания PNY представила новую линейку видеокарт PNY XLR8 GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. Обе ...
Представлена видеокарта ASRock Radeon RX...
Компания ASRock представила компактную видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger ITX. ...
NVIDIA готовит к релизу RTX 3080 Super...
Если вам все еще недостаточно мощи лучшего игрового ноутбука с RTX 3080, похоже, что NVIDIA планирует вып...
MSI представила видеокарту GeForce RTX 3...
Компания MSI представила видеокарту GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA демонстрирующий дизайн известной ...
В Китае представлена видеокарта Onda NVI...
Китайский производитель Onda Electronics объявил о выпуске видеокарты Onda NVIDIA RTX 3060 Aegis. ...
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4K
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor