Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ITX

Компания ASRock представила компактную видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger ITX.

Новинка выполнена в ITX форм-факторе и включает в себя только один вентилятор. Вентилятор вращается при повышении температуры для оптимального охлаждения и останавливается при понижении температуры для полной тишины. Длина видеокарты составляет 179 мм.

ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ITX поддерживает все игровые возможности архитектуры AMD RDNA 2. Создана видеокарта для обеспечения игрового процесса в разрешении 1080p. Информация о частотах видеокарты отсуствуют.

Стильная металлическая задняя панель предотвращает изгиб печатной платы. Тепловые трубки объединены, чтобы обеспечить максимальный контакт друг с другом и улучшить охлаждение.

Задняя панель имеет один порт HDMI 2.1 VRR и один порт HDMI 2.0, а также два порта DisplayPort 1.4. Питание на видеокарту подается через один 8-контактный разъем. Рекомендуемый блок питания на 500 Вт.

Стоимость видеокарты компания не раскрыла.