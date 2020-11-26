Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 6900 XT

Компания ASRock представила свою версию видеокарты Radeon RX 6900 XT, которая выйдет в эталонном варианте уже 8 декабря. Новинка оснащается стандартной системой охлаждения с тремя крупными вентиляторами, полноразмерным GPU Navi 21 XTX с 80 исполнительными блоками, 5120 потоковыми процессорами и 5120 блоками ускорения обработки задач для трассировки лучей, 16 ГБ видеопамяти GDDR6, 128 МБ быстрой буферной памяти Infinity Cache, а также уровнем TDP в 300 Вт. В корпусе адаптер займет два с половиной слота расширения. Цена видеокарты не сообщается, но ранее AMD заявляла о Radeon RX 6900 XT как о конкуренте GeForce RTX 3090, который окажется на 500 долларов дешевле.