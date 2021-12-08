Представлена видеокарта ASUS GeForce RTX 2060 12GB Dual EVO

Компания ASUS пополнила ассортимент графических адаптеров GeForce RTX 2060 12GB моделью Dual EVO, которая получила две версии. Новинка характеризуется GPU TU106-300 с 2176 ядрами CUDA, максимальной частотой 1680 МГц и 1710 МГц для вариаций Dual EVO и Dual EVO OC соответственно, системой охлаждения с двумя кулерами, длиной в 2,7-слота расширения, заявленным уровнем энергопотребления 185 Вт, одним восьмиконтактным разъёмом для дополнительного питания, необходимостью использовать блок питания мощностью минимум 500 Вт, а также интерфейсами DVI-D, DisplayPort 1.4a и HDMI 2.0b. Цена и дата начала продаж видеокарты будут объявлены позже.