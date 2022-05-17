Представлена ​​видеокарта ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition

В прошлом году ASUS и Noctua вместе работали над созданием одной из самых интересных видеокарт в своем классе. Модель GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition хоть и занимает четыре слота расширения, но предлагает невероятно тихую и эффективную систему охлаждения. Теперь они представили еще и GeForce RTX 3080 Noctua Edition.

Система охлаждения в ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition такая же, как и у версии RTX 3080 Noctua Edition. Два 120-мм вентилятора, фирменный кожух Noctua. Учитывая его производительность на предыдущей модели, можно смело предположить, что карта будет и самой тихой среди всех RTX 3080 с воздушным охлаждением. В частности, в Noctua говорят, что по сравнению с некоторыми картами ASUS TUF новинка имеет более низкий уровень шума при меньшем нагреве.

В то же время у карты нет впечатляющего разгона. Графический процессор здесь работает на частоте до 1815 МГц. Стоимость и доступность видеокарты ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition не сообщаются.

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