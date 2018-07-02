Представлена видеокарта Asus GeForce GTX 1050 Ti OC Edition

Компания Asus представила низкопрофильную видеокарту GeForce GTX 1050 Ti OC Edition (GTX1050TI-O4G-LP-BRK), при том что в ассортименте тайваньского производителя нет низкопрофильной GTX 1050. При своей компактности ускоритель может похвастаться активной системой охлаждения с двумя вентиляторами и металлической пластиной, защищающей тыльную сторону. Также отметим заводской разгон (1328-1442 МГц в режиме ОС Mode) и отсутствие дополнительного питания. Память работает на частоте 7008 МГц. Из интерфейсов здесь предусмотрены порты DVI, HDMI и DisplayPort. Цена и дата начала продаж Asus GeForce GTX 1050 Ti OC Edition пока не сообщаются.