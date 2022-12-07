Представлена видеокарта Colorful RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe Компания Colorful представила видеокарту RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe. Компания Colorful представила видеокарту RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe. Видеокарта построена на графическом процессоре AD104 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6X. Базовая частота графического процессора составляет 2310 МГц. Для питания видеокарты производитель установить лишь один 16-контактный разъем. Видеокарта построена на графическом процессоре AD104 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6X. Базовая частота графического процессора составляет 2310 МГц. Для питания видеокарты производитель установить лишь один 16-контактный разъем. Colorful RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe оснащена тремя вентиляторами, фирменным дизайном BattleAx, металлической пластиной для отвода тепла и массивным радиатором с тепловыми трубками. Colorful RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe оснащена тремя вентиляторами, фирменным дизайном BattleAx, металлической пластиной для отвода тепла и массивным радиатором с тепловыми трубками. Напомним, что продажи GeForce RTX 4070 Ti стартуют 5 января. Цена модели Colorful RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe не раскрыта. Напомним, что продажи GeForce RTX 4070 Ti стартуют 5 января. Цена модели Colorful RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe не раскрыта. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Вчера 23:16 . Продукт - Colorful RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB оценен в $1200…

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Характеристики AMD Radeon RX 7900 XTX слили в сеть…

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