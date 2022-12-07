Представлена видеокарта Colorful RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe

Видеокарта построена на графическом процессоре AD104 с 12 ГБ видеопамяти GDDR6X. Базовая частота графического процессора составляет 2310 МГц. Для питания видеокарты производитель установить лишь один 16-контактный разъем.
Colorful RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe оснащена тремя вентиляторами, фирменным дизайном BattleAx, металлической пластиной для отвода тепла и массивным радиатором с тепловыми трубками.
Напомним, что продажи GeForce RTX 4070 Ti стартуют 5 января. Цена модели Colorful RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe не раскрыта.