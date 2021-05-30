Представлена видеокарта LEADTEK GeForce RTX 3080 Ti WinFast Hurricane

Компания LEADTEK показала видеокарту GeForce RTX 3080 Ti WinFast Hurricane. Изображения стали доступными благодаря веб-ресурсу Videocardz.

Видеокарта получит дизайн с тремя слотами вентиляторами. В RTX 3080 Ti WinFast Hurricane реализована подсветка.

Новинка имеет внушительные размеры, она очень длинная. Массивный радиатор обеспечивает охлаждение всех компонентов печатной платы для разгонного потенциала. Кроме того металлическая задняя пластина пассивно охлаждает видеокарту. Для питания видеокарты потребуется два 8-контактных разъема GPU.

Ожидаемая стоимость видеокарта колеблется от 1500 до 2000 долларов. Видеокарту официально представят уже завтра.