Представлена видеокарта MSI Radeon RX 580 Armor MK2

2018-02-01, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - MSI Radeon RX 580 Armor MK2 ; [109]
Компания MSI пополнила ассортимент видеокарт моделью Radeon RX 580 Armor MK2, ориентированной на работу в игровых системах. Напомним, стандартные ускорители Radeon RX 580 характеризуются 36 вычислительными блоками (CU), что соответствует 2304 потоковым процессорам, 144 текстурными блоками (TMU) и 32 блоками рендеринга (ROP). Объём буферной памяти GDDR5 на 256-битной шине составляет 8 или 4 ГБ. Частотная формула имеет значения 1257–1340/2000(8000) МГц (ядро/память).

Новинка от MSI может похвастаться 8 ГБ памяти и тремя режимами работы: Slient Mode, Gaming Mode и OC Mode. В первом максимальная частота ядра равна эталонному значению в 1340 МГц. В режиме Gaming Mode она поднимается до 1353 МГц, а в OC Mode – 1366 МГц. Память работает на стандартной частоте 8000 МГц. Система охлаждения состоит из двух вентиляторов TORX 2.0. Из интерфейсов здесь предусмотрены порты DisplayPort (×2), HDMI (×2) и DL-DVI-D. Размеры карты равны 270:130:40 мм, а вес – 900 граммам.


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