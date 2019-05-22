Представлена видеокарта Manli GeForce RTX 2080 Gallardo

Компания Manli пополнила ассортимент видеокарт моделями GeForce RTX 2080 Gallardo и RTX 2080 Ti Gallardo with customized LED Lights. Новинки характеризуются длиной в 330 мм, крупной системой охлаждения высотой в 2,5 слота с тремя 90-мм вентиляторами, тремя алюминиевыми радиаторами и пятью никелированным медными тепловыми трубками, подсистемами питания с 8+2 и с 10+3 фазами, дополнительным питанием из 6 и 8-контактных разъёмов у младшей модели, двух 8-контактных разъемов у старшей, энергопотреблением 225 и 260 Вт, тактовой частотой 1350/1635 МГц и 1515/1800 МГц, а также стандартной частотой памяти GDDR6 в 1750 МГц (14 ГГц эффективная). Цена и дата начала продаж видеокарт будут объявлены позже.