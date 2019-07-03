Представлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 Super, которая, как утверждает производитель, на 15% быстрее RTX 2060 в играх в разрешении 1440p. Новинка характеризуется GPU Turing TU106-410 c 2176 ядрами CUDA, 136 текстурными блоками (TMU) и 64 блоками блендинга (ROP), 272 тензорными блоками и 32 блоками Ray Tracing, базовой частотой 1470 МГц, Boost-частотой 1650 МГц, 8 ГБ памяти GDDR6 частотой 14 ГГц и GPU шиной разрядностью 256 бит, а также значением TGP (Total Graphics Power) 175 Вт. Цена видеокарты в России составит 32 990 рублей. Старт продаж намечен уже на 7 июля.