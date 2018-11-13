Представлена видеокарта PowerColor Red Devil RX 590 8GB GDDR5

Компания TUL Corporation представила видеокарту PowerColor Red Devil Radeon RX 590 8GB GDDR5, которая построена на новом 12-нм графическом процессоре Polaris. Новинка характеризуется 2304 потоковыми процессорами, частотой до 1576 МГц в режиме Boost, что на 17 % больше по сравнению с Radeon RX 580, 8 ГБ памяти GDDR5, работающей на частоте 2000 МГц (8 Гбит/с на контакт), 8-контактным и 6-контактным разъемами питания, подсистемой питания по семифазной схеме (6+1), системой охлаждения из тепловые трубки диаметром 8 и 6 мм, а также вентиляторов, которые не включаются, пока температура GPU не превысит 50 °C. В комплект поставки Red Devil RX 590 войдут игры Resident Evil 2, Devil May Cry 5 и The Division. Старт продаж запланирован на 15 ноября, а вот цена пока не сообщается.