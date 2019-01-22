Представлена видеокарта Sapphire Radeon RX 570 с 16 ГБ памяти

Несколько дней назад в сети появились первые слухи о том, что компания Sapphire готовит к выходу видеокарту Radeon RX 570 с 16 ГБ памяти. Новинка, как утверждалось, создается специально для майнеров криптовалюты. Сегодня китайский производитель представил новинку официально, хотя и не раскрыл всех подробностей. Итак, Sapphire Radeon RX 570 16GB HDMI Blockchain Card характеризуется системой охлаждения на основе двух вентиляторов с шарикоподшипниками, 16 ГБ памяти GDDR5, соединенной с GPU посредством 256-разрядной шины, пропускной способностью памяти 224 ГБ/с, одним восьмиштырьковым разъемом для дополнительного питания, а также одним интерфейсом HDMI. Цена видеокарты, к сожалению, не сообщается.