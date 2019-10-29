Представлена видеокарта ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER AMP

ZOTAC Technology расширяет линейку видеокарт GeForce GTX за счет серии ZOTAC GAMING GeForce GTX SUPER, оснащенной ультрабыстрой памятью GDDR6. ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER AMP подвергается заводскому разгону и отличается более быстрой производительностью прямо из коробки. Она оснащена полноразмерным алюминиевым рассеивателем тепла, парными вентиляторами 90 мм, продуманным позиционированием медных тепловых трубок и стильным дизайном, нейтральные цвета которого подойдут к любому ПК. Ее размер всего 8,3 дюйма или 209,6 мм. Она действительно суперкомпактна.

Серия ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 SUPER почти на 50% быстрее оригинальной модели GTX 1650 и обеспечивает почти двукратную производительность по сравнению с предыдущим поколением GTX 1050. Модель 1650 SUPER Twin Fan предлагает всю производительность версии SUPER в сочетании с полноразмерным алюминиевым радиатором и парными 70-мм вентиляторами. Несмотря на суперкомпактные размеры 158,5 мм или 6,24 дюйма, ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 SUPER Twin Fan оснащена портами HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 и двухканальным разъемом DVI для подключения до трех мониторов.