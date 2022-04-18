Представлена видеокарта начального уровня ASRock Radeon RX 6400 Challenger

ASRock уже подготовила свой вариант ITX-видеокарты начального уровня Radeon RX 6400. Это видеокарта ITX, для работы которой не требуется внешний разъем питания.

Radeon RX 6400 будет решением начального уровня, которое предлагает немного лучшую производительность и возможности по сравнению с интегрированной графикой, не требуя большой мощности. Карта выполнена в компактном дизайне, что делает ее идеальным выбором для ПК HTPC или SFF-систем. Видеокарта будет поддерживать 768 потоковых процессоров с 12 блоками RA для возможностей трассировки лучей и 4 ГБ памяти GDDR6, работающей через 64-битный шинный интерфейс со скоростью 16 Гбит/с. На борту графического процессора также имеется 16 МБ кэш-памяти Infinity. Выходы дисплея на ASRock Radeon RX 6400 Challenger ITX включают один выход HDMI 2.1 и один выход DisplayPort 1.4.

ASRock Radeon RX 6400 Challenger появится в продаже в ближайшее время по цене ниже 199 долларов.