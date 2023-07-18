Представлена водонепроницаемая камера Kenko Tokina KC-WP06

Японский производитель Kenko Group пополнил ассортимент компактных фотокамер моделью Kenko Tokina KC-WP06, которая оценена в 125 долларов. Новинка характеризуется защитой от воды в соответствии со степенью IP58, габаритами 105:68:33 мм, массой 135 г, 1/3,2-дюймовым CMOS-сенсором разрешением 8 Мп, возможностью записывать видео в 2K с 30 к/с, 25,5-мм объективом (в полнокадровом эквиваленте) с минимальной дистанцией фокусировки 0,1 м, поддержкой интервальной съемки, функцией обнаружения движения, замедленной съемкой, режимом веб-камеры, 2,8-дюймовым задним TFF-дисплеем, 1,5-дюймовым передним TFT-экраном и светодиодной подсветкой.

Представлен смартфон Vivo V29 Lite…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Vivo V29 Lite, которая будет стоит…
OPPO Find X7 Pro получит 2K-экран нового поколения…
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагма…
Европейский Xiaomi 13 Ultra оценили в 1500 евро …
Компания Xiaomi объявила европейскую цену и дату начала продаж флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra, ко…
Представлен смартфон Oppo Reno10 Pro+…
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno10 Pro+, которая оценена в Китае в 550 и 610 д…
Смартфон AGM Z1 c 8 ГБ ОЗУ оценен в $84…
Компания AGM пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Z1, которая обойдется первым покупателям …
OnePlus Ace 2V получил версию на 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памят…
Компания OnePlus выпустила в Китае новую топовую версию смартфона OnePlus Ace 2V, которая может похвастат…
Poco F5 оценили в 32 тысячи рублей …
Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Poco F5, который до 28 мая будет доступен по сни…
OnePlus Nord 3 получит 1.5K-экран и 16 ГБ ОЗУ …
Сетевые источники поделились подробностями и фотографиями смартфона OnePlus Nord 3, который еще не был пр…
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor