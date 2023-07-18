Представлена водонепроницаемая камера Kenko Tokina KC-WP06

Японский производитель Kenko Group пополнил ассортимент компактных фотокамер моделью Kenko Tokina KC-WP06, которая оценена в 125 долларов. Новинка характеризуется защитой от воды в соответствии со степенью IP58, габаритами 105:68:33 мм, массой 135 г, 1/3,2-дюймовым CMOS-сенсором разрешением 8 Мп, возможностью записывать видео в 2K с 30 к/с, 25,5-мм объективом (в полнокадровом эквиваленте) с минимальной дистанцией фокусировки 0,1 м, поддержкой интервальной съемки, функцией обнаружения движения, замедленной съемкой, режимом веб-камеры, 2,8-дюймовым задним TFF-дисплеем, 1,5-дюймовым передним TFT-экраном и светодиодной подсветкой.