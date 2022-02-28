Представлена ​​вторая версия Nokia C2 с металлическим корпусом и наушниками Nokia.

Наряду с дуэтом Nokia C21, HMD представила еще более доступный вариант — Nokia C2 2nd edition. Это преемник оригинального C2, но улучшения компенсируются понижением рейтинга водонепроницаемости.

Одним из основных обновлений является металлический корпус, так что он может быть более устойчивым к ударам, чем пластиковый C2. Разрешение 5,7-дюймового дисплея было понижено до 480 x 960 пикселей (18:9) вместо 720 x 1440 пикселей. И это еще не все, 5-мегапиксельная селфи-камера была заменена на 2-мегапиксельную. Задняя 5-мегапиксельная камера осталась нетронутой.

Новая модель также имеет аккумулятор меньшего размера, 2400 мАч (по сравнению с 2800 мАч) с поддержкой базовой зарядки 5 Вт через microUSB. Кстати, это один из немногих телефонов, который до сих пор предлагает съемный аккумулятор. Кроме того, есть разъем для наушников 3,5 мм.

Nokia C2 2nd edition работает на новом чипсете с четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц. Он будет работать под управлением Android 11 Go Edition с обещанными 2 годами исправлений безопасности. Он сочетается с 1 ГБ и 2 ГБ оперативной памяти, а также с 32 ГБ встроенной памяти. Обе версии телефона с одной и двумя SIM-картами имеют специальный слот для карт памяти microSD.

HMD также продемонстрировала две пары наушников марки Nokia. Nokia Go Earbuds 2+, которые были представлены ранее, обещают до 24 часов воспроизведения и защищены от брызг (IPX4). Кейс для переноски оснащен аккумулятором емкостью 300 мАч, который можно полностью зарядить за 2 часа через USB-C.

Комментарии и отзывы Nokia C2 2nd edition
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