Представлены 120-Гц телевизоры Huawei Smart TV S7

Компания Huawei объявила о выпуске телевизоров серии Smart TV S7 RGB, которая может похвастаться подсветкой RGB-MiniLED. Благодаря независимому свечению красного, зелёного и синего каналов, покрытие цветового пространства BT.2020 составило 105%.

Новинки также характеризуются фирменным 24-ядерным чипом управления цветом и яркостью, IPS-панелью с разрешением 3840:2160 точек, частотой обновления 120 Гц или 300 Гц при подключении к внешнему ПК или игровой консоли благодаря технологии умножения частоты, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, двумя 12,5-Вт широкополосными динамиками в двух младших версиях и дополнительными двумя 12,5-Вт высокочастотными динамиками в старшей. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 595, 745 и 1045 долларов за версии с диагональю 55, 65 и 75 дюймов соответственно.