Представлены ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SO-DIMM объемом 32Гб

ADATA Technology объявляет об запуске модулей памяти ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SO-DIMM. Объём памяти модулей достигает 32Гб, а работают они на частоте 3200МГц, что идеально подходит для таких ресурсоёмких задач, как анимация или видеомонтаж.

Модули совместимы с новейшими процессорами 3-го поколения AMD RYZEN THREADRIPPER 3990X и новыми материнскими платами AMD TRX40. Благодаря достижениям в области новых способов сборки и пайки модулей, максимальный объём одного модуля памяти ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SO-DIMM достигает 32 гигабайт, что вдвое больше максимального объёма, доступного ранее для одного модуля. Это делает возможным установить 256ГБ оперативной памяти в 8 слотов. А благодаря 288-пиновому дизайну рабочее напряжение модулей составляет всего 1.2V.

Как и все модули памяти ADATA, ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SO-DIMM тщательно проверяются на каждом этапе производства, а также проходят длительный контроль качества, что гарантирует оптимальную производительность и стабильность в работе. Также они строго соответствуют стандартам JEDEC и RoHS, что даёт гарантию отличной совместимости. На модули распространяется пожизненная гарантия.