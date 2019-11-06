Представлены Inspector Avenger, Inspector Booster и Inspector Charge

Inspector представляет новую линейку безбатарейных пуско-зарядных устройств (ПЗУ) для легковых автомобилей. Новинки представлены тремя устройствами, отличающиеся техническими характеристиками: Inspector Avenger, Inspector Booster и Inspector Charger.

Исключительная безопасность ввиду отсутствия аккумуляторных батарей (разрешены к перевозке всеми видами транспорта, включая воздушный!);

Нет необходимости поддерживать уровень заряда устройства - безбатарейное ПЗУ готово к запуску автомобиля в любой момент, вне зависимости от продолжительности хранения;

Широчайший рабочий температурный диапазон: -40...+60⁰С;

Срок службы: более 10 лет;

Возможность запуска с полностью разряженным аккумулятором автомобиля;

Возможность запуска двигателя напрямую, минуя аккумулятор (или ввиду его отсутствия).

Модель Avenger – начальная ступень линейки, имеет пусковой ток 700А, и способна запустить бензиновые двигатели объемом до 4 литров и дизельные объемом до 2 литров.Средний сегмент – модель Booster, способная запустить автомобили помощнее, имеет пусковой ток 800А, запускает транспортные средства с объемом бензинового двигателя до 5 литров, дизельного – до 2,5 литров.Самая мощная модель – Charger – имеет пусковой ток 900А, объемы запускаемых двигателей 6 литров (бензин) и 3 литра (дизель).Все новинки относятся к новому поколению подобных устройств и отличается от классических батарейных моделей следующими преимуществами:В продаже устройства появятся в январе 2020 года, ориентировочная стоимость от 7990 рублей.