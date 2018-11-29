Представлены блоки питания Thermaltake серий Smart BX1 и Smart BX1 RGB

Thermaltake анонсировала две новые серии мощных блоков питания. Smart BX1 RGB и Smart BX1 имеют сертификат 80 Plus Bronze и доступны мощностью до 750 Вт, поэтому они должны быть достаточно хороши для подавляющего большинства систем.

Блоки питания Smart BX1 RGB снабжены вентилятором RGB и 10 светодиодами. Предусмотрено три режима освещения и семь цветовых опций, а также возможность полностью отключиться от светодиодов. Вы можете переключаться между различными цветами, используя выделенную кнопку на самом блоке питания. Последний выбор запоминается между включениями ПК.

Оба блока оснащены 120 мм с гидродинамическими подшипниками, которые являются более тихими и долговечными, чем их коллеги с медными подшипниками. Скорость вращения регулируется в зависимости от температуры. Компания заявляет, что новые устройства были разработаны для обеспечения стабильной и непрерывной мощности. В шине + имеет максимальную пульсацию 80 мВ, а в шинах +5 В и +3,3 В — 40 мВ во всем диапазоне нагрузок. Блоки питания имеют фиксированные кабельные системы.

Smart BX1 RGB доступен в моделях мощностью 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт, а Smart BX1 имеет дополнительную опцию в виде блока 450 Вт. Производитель предоставляет пятилетнюю гарантию. Продажи стартовали в ноябре.