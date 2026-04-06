Представлены часы Casio AE-1600HX-1BV и AE-1600HX-3AV

Компания Casio объявила о выпуске часов AE-1600HX-1BV и AE-1600HX-3AV, главной особенностью которых является батарея CR2032 со сроком службы до десяти лет. Новинки также характеризуются безелем и корпусом из прочной смолы с размерами 54,1:49,7:15,9 мм и массой 55 граммов, ремешком из полимера с диапазон регулировки от 145 до 235 мм, LCD-экраном с светодиодной подсветкой, секундомером с точностью до 1/100 секунды, таймером обратного отсчёта до 24 часов, пятью ежедневными будильниками, автоматическим календарем до 2099 года и водонепроницаемостью до 100 метров. Цена часов пока не объявлена, но продажи должны стартовать до конца апреля.