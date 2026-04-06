Представлены часы Casio G-Shock GW-BX5600CBG-2

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock GW-BX5600CBG-2, одной из особенностей которой является водонепроницаемость до 200 метров. Новинка также характеризуется ударопрочным корпусом с размерами 49,1:44,1:13,4 мм и массой 55 граммов, тканевым ремешком (обхват запястья от 145 до 215 мм) из утилизированных рыболовных сетей, корпусом и безелем с использованием биосмолы, минеральным стеклом, экраном MIP LCD, технологией солнечной зарядки Tough Solar, автономностью до 6 месяцев в обычном режиме работы и до 22 месяцев с активированным энергосбережением, адаптером Bluetooth для сопряжение со смартфонов, поддержкой радиосинхронизации времени Multi Band 6, светодиодной подсветкой, индикатором низкого заряда и возможностью отключения звука кнопок. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 220 долларов.