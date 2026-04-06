Представлены часы Casio G-Shock GW-BX5600CBG-2

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock GW-BX5600CBG-2, одной из особенностей которой является водонепроницаемость до 200 метров. Новинка также характеризуется ударопрочным корпусом с размерами 49,1:44,1:13,4 мм и массой 55 граммов, тканевым ремешком (обхват запястья от 145 до 215 мм) из утилизированных рыболовных сетей, корпусом и безелем с использованием биосмолы, минеральным стеклом, экраном MIP LCD, технологией солнечной зарядки Tough Solar, автономностью до 6 месяцев в обычном режиме работы и до 22 месяцев с активированным энергосбережением, адаптером Bluetooth для сопряжение со смартфонов, поддержкой радиосинхронизации времени Multi Band 6, светодиодной подсветкой, индикатором низкого заряда и возможностью отключения звука кнопок. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 220 долларов.

Фитнес-браслет HUAWEI Band 11 оценили в 42 доллара…
Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих фитнес-браслетов моделью Band 11, которая оценена на дебю…
Часы Realme Watch S5 готовы к выходу …
В базе данных индонезийского регулятора SDPPI обнаружились сведения об умных часах Realme Watch S5, что г…
Представлен смарт-часы Reebok Rush…
Компания Reebok объявила о выходе умных часов Rush, которые оценены в 70 долларов. Новинку оснастили 1,39…
Браслет HUAWEI Band 11 Pro оценили в 5 тысяч рублей …
Компания HUAWEI выпустила в российскую продажу фитнес-браслеты Band 11 и Band 11 Pro, которые оценены от …
Часы Amazfit интегрированы с российским спортивным приложен…
Смарт-часы Amazfit теперь официально интегрированы с российским спортивным приложением Simpla. Владельцы …
Часы Xiaomi Watch 5 выпустили в России …
В официальной российской продаже появились умные часы Xiaomi Watch 5, рекомендованная цена которой состав…
Представлены часы HONOR Watch X5i …
Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch X5i, которые оценены на дебютном китайском…
Часы Casio G‑Shock DW-5600MNC оценили в 125 долларов …
Компания Casio объявила о выпуске серии часов G‑Shock DW-5600MNC, в которую вошли модели в черной, серой …
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
