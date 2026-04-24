Представлены часы Garmin Descent Mk3i 51mm

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Descent Mk3i 51mm, которая оценена в 1600 евро. Новинка характеризуется 1,4-дюймовым экраном AMOLED с защитным сапфировым стеклом и режимом Always-On Display, водонепроницаемостью уровня 20 ATM, временем автономной работы до 66 часов в режиме дайвинга или до 25 дней в режиме смарт-часов, технологией SubWave для обмена сообщениями с совместимыми устройствами под водой на расстоянии до 30 метров, отслеживанием давления в баллоне и глубины у 8 дайверов при использовании трансивера Descent T2, картами DiveView с 4000 локаций, оценкой готовности к погружению, дайверским компасом, модулем GPS, 80 спортивными режимами, функциями отслеживания здоровья, поддержкой бесконтактных платежей и 32 ГБ флеш-памяти.