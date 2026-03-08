Смарт-часы OPPO Watch X3 получат титановый корпус

Компания OPPO раскрыла некоторые подробности о топовых умных часах Watch X3, которые еще не были представлены официально. Производитель подтвердил наличие полностью титанового корпуса и серьезной водозащиты. Точная дата релиза часов не раскрывается, но он ожидается в ближайшее время.

Последними умными часами OPPO являются тонкие Watch S, которые имеют в своем оснащении корпус из нержавеющей стали толщиной всего 8,9 мм и массой 35 граммов, 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 464:464 пикселя и пиковой яркостью 3000 нит, 16-канальный датчик SpO₂, 8-канальный оптический датчик сердечного ритма, ЭКГ-электроды, датчик для измерения температуры запястья, экспресс-проверку состояния организма, поддержку ИИ-тренера, автономность до 10 дней, водонепроницаемость уровня 5ATM и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.