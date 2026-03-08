Смарт-часы OPPO Watch X3 получат титановый корпус

Компания OPPO раскрыла некоторые подробности о топовых умных часах Watch X3, которые еще не были представлены официально. Производитель подтвердил наличие полностью титанового корпуса и серьезной водозащиты. Точная дата релиза часов не раскрывается, но он ожидается в ближайшее время.

Последними умными часами OPPO являются тонкие Watch S, которые имеют в своем оснащении корпус из нержавеющей стали толщиной всего 8,9 мм и массой 35 граммов, 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 464:464 пикселя и пиковой яркостью 3000 нит, 16-канальный датчик SpO₂, 8-канальный оптический датчик сердечного ритма, ЭКГ-электроды, датчик для измерения температуры запястья, экспресс-проверку состояния организма, поддержку ИИ-тренера, автономность до 10 дней, водонепроницаемость уровня 5ATM и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Часы OPPO Watch X3 засветились в сети …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание умных часов OPPO Watch X3, которые еще не …
Часы Realme Watch 5 выпустили в России …
Компания Realme выпустила в российскую продажу умные часы Watch 5, которые оценены в 5 тысяч рублей. Нови…
Представлены цифровые ретро-часы Casio W-800HD-1AV…
Компания Casio объявила о выпуске цифровых часов W-800HD-1AV, которые получили серый ЖК-экран с крупными …
Google обновила прошивку Pixel Watch…
Компания Google готовит крупное обновление для линейки Pixel Watch, которое позволит оплачивать покупки п…
Google крупно обновила Pixel Watch 4…
Компания Google начала распространять первое обновление для Pixel Watch 4 после релиза часов в августе те…
Samsung отложила релиз преемника Galaxy Ring…
Изначально компания Samsung планировала представить преемника первого умного кольца Galaxy Ring под вполн…
Представлены часы OnePlus Watch Lite…
Компания OnePlus выпустила на глобальный рынок смарт-часы Watch Lite, которые оценены в 160 евро. Новинку…
Представлены умные часы Amazfit Active Max…
Amazfit представляет на российском рынке новые умные часы Amazfit Active Max, входящие в серию Amazfit Ac…
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor