Часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 оценили в 32000 рублей

Российский ритейлер «М.Видео» начал принимать предзаказы на умные часы HUAWEI WATCH GT Runner 2, которые оценены в 32 тысячи рублей. При заказе до 16 апреля можно получить скидку в 2 тысячи рублей и два года сервиса Huawei Care+.

Напомним, что часы имеют в своем оснащении корпус из титанового сплава аэрокосмического класса толщиной 10,7 мм и массой 34,5 грамма, 1,32-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 466:466 пикселей, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Kunlun Glass второго поколения, систему сверхточного позиционирования с 3D-плавающей антенной, двухдиапазонный GPS (L1 + L5), поддержку позиционирования GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS и NavIC, интеллектуальный режим марафона для бегунов, автономность до 32 часов с активной тренировкой и включенным позиционированием, до 7 дней в обычном режиме и до 14 дней с режиме энергосбережения, кремниевый аккумулятор батареей, поддержку беспроводной зарядки, водонепроницаемость до 5 ATM и защиту от воды в по стандарту IP69, а также сертификацию для погружений по EN13319, возможность измерения ЭКГ, анализ вариабельности сердечного ритма (HRV), отслеживание уровня кислорода в крови, температуры кожи, уровня стресса и качества сна.