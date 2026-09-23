Представлены часы Xiaomi Watch S5 41 mm

Компания Xiaomi объявила о выпуске новых умных часов Watch S5 с 41-мм корпусом. Новинка также характеризуется толщиной 9,9 мм, массой 36 граммов, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 3000 нит, более чем 100 настраиваемыми циферблатами, четырьмя виртуальными питомцами, кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 590 мАч с автономностью до 14 дней, новым оптическим датчиком с измерением пульса и уровня кислорода в крови с повышенной точностью, фирменным алгоритмом Heart Rate 2.0, датчиками температуры, функциями безопасности и 150 спортивными режимами. Версия с фторэластомерным ремешком обойдется в эквивалент 195 долларов, а вариант с ремешком из натуральной кожи будет стоить 225 долларов.