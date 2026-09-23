\

Представлены часы Xiaomi Watch S5 41 mm

Компания Xiaomi объявила о выпуске новых умных часов Watch S5 с 41-мм корпусом. Новинка также характеризуется толщиной 9,9 мм, массой 36 граммов, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 3000 нит, более чем 100 настраиваемыми циферблатами, четырьмя виртуальными питомцами, кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 590 мАч с автономностью до 14 дней, новым оптическим датчиком с измерением пульса и уровня кислорода в крови с повышенной точностью, фирменным алгоритмом Heart Rate 2.0, датчиками температуры, функциями безопасности и 150 спортивными режимами. Версия с фторэластомерным ремешком обойдется в эквивалент 195 долларов, а вариант с ремешком из натуральной кожи будет стоить 225 долларов.

Часы Casio G-Shock MASTER IN HORIZON GOLD оценили в 405 дол…
Компания Casio пополнила ассортимент часов серией G-Shock MASTER IN HORIZON GOLD, в которую вошли модели …
Часы Garmin Fenix 9 оценили в 1000 долларов …
Компания Garmin объявила о выходе умных часов Fenix 9 и Fenix 9 Pro, которые обойдутся на дебютном америк…
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music: умные очки для плавания …
Плавание - довольно консервативный вид спорта, требующий монотонных повторов и контроля техники. Привычны…
Глобальную версию HUAWEI Watch GT 7 Pro оценили в 430 евро …
Компания HUAWEI выпустила на международный рынок умные часы Watch GT 7 Pro, которые месяц назад дебютиров…
Часы Pixel Watch 5 получат то же железо, что и предшественни…
Ожидается, что часы Google Pixel Watch 5 будут официально представлены 12 августа одновременно со смартфо…
Garmin представила умные часы Fenix 9…
Компания Garmin представила новую линейку защищённых умных часов Fenix 9. Базовая модель получила OLED-ди…
Представлены умные часы TECNO Watch GT 1S…
TECNO анонсировала выпуск новых умных часов TECNO Watch GT 1S. Данный гаджет создан специально для людей,…
Apple Watch Series 12 получат корпус из керамики…
Согласно новой информации от достаточно надёжных инсайдеров, будущие умные часы Apple Watch Series 12 мог…
Обзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколенияОбзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколения
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
Обзор KOSPET PULSE 2. Доступные часы с AMOLED и фонарикомОбзор KOSPET PULSE 2. Доступные часы с AMOLED и фонариком
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music: умные очки для плавания со встроенным плеером и наушникамиОбзор Holoswim Solla Wave AI Music: умные очки для плавания со встроенным плеером и наушниками
Обзор Amazfit Bip Max. Доступные часы с оффлайн картами, ИИ и AMOLEDОбзор Amazfit Bip Max. Доступные часы с оффлайн картами, ИИ и AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor