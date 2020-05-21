Представлены характеристики материнской платы Gigabyte Aorus Z490 Xtreme

Gigabyte Aorus Z490 Xtreme имеет минималистский дизайн и широкий набор функций для разгона. Плата имеет E-ATX размер, 16 фаз питания, радиатор соединены тепловой трубкой, а также встроенная RGB подсветка.

Под цельным кожухом платы находятся три слота для M.2 накопителей. Есть три PCIe слота 3.0 x16. На плате расположены 4 DIMM разъема для ОЗУ DDR4. Для дисковой подсистемы имеется шесть портов SATA.

На задней панели расположены: конпка Q-Flas Plus, сброс CMOS, 2 порта Thunderbolt 3. Четыре USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB 3.2 Gen 1, два порта USB 2.0, HDMI, модуль Intel Wi-Fi 6 AX201, два порта RJ-45, пять 3,5 мм аудиоразъема и оптический выход S/PDIF. Более подробные характеристики доступны на официальном сайте.