Представлены игровые легкие мыши SteelSeries Aerox 3 и Aerox 3 Wireless

SteelSeries представила игровые мыши Aerox 3 и Aerox 3 Wireless. Мыши объединяют в себе новейшие технологии и облегченную конструкцию. Новинки имеют яркую RGB-подсветку.

SteelSeries Aerox 3 Wireless - беспроводная мышь весом 66 граммов оснащается датчиком от PixArt TrueMove Air. Оптический датчик обеспечивает скорость и точность в играх. Технология беспроводной связи Quantum 2.0 Wireless гарантирует 400 часов автономной работы, а через Bluetooth до 200 часов.

Проводная мышь Aerox 3 имеет многие схожие функции, но есть различия. Aerox 3 использует датчик TrueMove Core, впервые представленный в Rival 3. Вес мышки удалось снизить до 57 граммов. Конструкция защищена от воды и пыли по стандарту IP54.

Aerox 3 Wireless будет доступен 10 ноября по цене 99 долларов, а Aerox 3 по цене 59 долларов.