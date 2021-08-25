Представлены карты Zotac GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070 Twin Edge OC LHR

Компания Zotac пополнила ассортимент компактных видеокарт моделями GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR, которые предназначены для работы в корпусах формата Micro-ATX. Новинки характеризуются графическим процессором NVIDIA GA104 с 4864 ядрами CUDA и частотой до 1695 МГц у первой модели и 5888 ядрами CUDA и 1755 МГц у второй, заводским разгоном в 25–30 МГц выше Boost-значения, нереференсными печатными платами, системой охлаждения IceStorm 2.0 с двумя кулерами, габаритами 221,1:115,6:38,2 мм и 231,9:141,3:41,5 мм соответственно, возможностью подачи дополнительного питания посредством двух 8-контактных кабелей PCIe, четырьмя интерфейсами DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1.

Комментарии и отзывы Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge OC LHR
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