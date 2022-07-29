Представлены компактные платы Colorful CVN B660I Gaming V20

Компания Colorful пополнила ассортимент материнских плат моделями CVN B660I Gaming V20 и CVN B660I Gaming Frozen V20, которые ориентированы на создание компактной игровой системы. Новинка характеризуется типоразмером Mini-ITX, размерами 170:170 мм, набором системной логики Intel B660, поддержкой чипов Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) в исполнении LGA 1700, двумя слотами для модулей ОЗУ DDR4-4600 (OC) до 64 ГБ в сумме, четырьмя портами SATA 3.0, двумя коннекторами М.2 для твердотельных модулей (PCIe 4.0 x4 / SATA и PCIe 3.0 x4), разъемом PCI Express 5.0 x16 для видеокарты, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, сетевым Ethernet-контроллером с пропускной способностью 2,5 Гбит/с, многоканальным звуковым кодеком, разъемами HDMI и DP, тремя портами USB 3.2 Gen1 (два Type-A и один Type-C), четырьмя USB 2.0, гнездом для сетевого кабеля и аудиогнёздами. Платы появятся в продаже по цене в 155 и 160 долларов соответственно.