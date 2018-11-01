Представлены коврики SteelSeries QcK Prism, QcK Edge, QcK Hard

QcK Prism

SteelSeries объявляет о расширении знаменитой линейки ковриков QcK и предлагает максимальное разнообразие продукции. В обновленную линейку входят новинки QcK Edge, QcK Prism Cloth, QcK Hard и обновление классических моделей. Новинки выпущены в честь преодоления серией отметки в 10 млн проданных экземпляров, что является абсолютным рекордом среди производителей игровой периферии.

QcK Edge

Новый коврик увеличенного размера QcK Prism отличает тканевая поверхность и динамическая двухзонная RGB-подсветка, поддерживающая персонализированные настройки с помощью утилиты SteelSeries Engine. Утилита SteelSeries Engine и приложение PrismSync позволяют с легкостью настраивать многоцветную подсветку всей периферии с поддержкой SteelSeries Prism. От реакции на нажатие до сложного светового шоу, SteelSeries Prism дарит возможность индивидуально настроить периферию по своему вкусу. RPG-подсветка поддерживает интеграцию с Discord и настраиваемые световые уведомления о новых сообщениях в чате, режиме молчания и т.д. В отличие от решений конкурентов компания SteelSeries предусмотрительно разместила кабель питания с левой стороны, чтобы избежать соприкосновения с кабелем мыши во время игры. Коврик QcK Prism Cloth доступен в двух размерах: Medium (320мм x 270мм x 4мм) и XL (900мм x 300мм x 4мм). Стоимость QcK Prism Cloth: €39.99 и €59.99 соответственно.

QcK Hard

Коврики QcK

В коврике QcK Edge используется та же тканевая поверхность как и во всех остальных продуктах линейки, однако его прошитые края дают дополнительную уверенность, что они не износятся и не потеряют своего вида. Дизайн четко следует фирменным традициям минимализма ковриков SteelSeries. Поверхность QcK Edge прошла испытания лучших производителей сенсоров. Благодаря высокой плотности и минимальным искажениям достигается максимальная точность движений при использовании как оптических, так и лазерных мышей. Нижняя поверхность коврика представляет собой прочную прорезиненную основу, защищающую от случайных скольжений, недопустимых в киберспорте. Коврик QcK Edge доступен в трех размерах: Medium (320мм x 270мм x 2мм), Large (450мм x 400мм x 2мм) и XL (900мм x 300мм x 2мм). Приобрести коврик QcK Edge можно на сайте SteelSeries.com за €11.99, €14.99 и €23.99 соответственно.Коврик QcK Hard позволяет достичь скорости профессионального уровня. Плотная полиэтиленовая поверхность оптимальна для работы как на низком, так и на высоком СPI, в то время как многослойная конструкция и полимерное основание обеспечивают износостойкость и равномерность по всей площади. Размер коврика: 320мм x 270мм x 3мм. Стоимость QcK Hard – €29.99.Помимо выпуска новых моделей QcK Edge, Prism Cloth и Hard компания SteelSeries также обновляет оригинальную линейку ковриков. Коврики QcK Mini, QcK и QcK+ будут переименованы в QcK – Small, QcK – Medium и QcK – Large соответственно, а QcK MASS, QcK HEAVY и QcK XXL будут называться QcK Heavy – Medium, QcK Heavy – Large и QcK Heavy – XXL соответственно. Незначительные изменения дизайна проявятся в обновленном логотипе SteelSeries.