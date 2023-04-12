Представлены крупные часы Garmin Instinct 2X Solar

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Instinct 2X Solar, которая может похвастаться увеличенным размером 50 мм. Новинка также характеризуется массой 67 граммов, стеклом Garmin Power Glass для зарядки от солнечного света (три часа на солнце для полной зарядки), встроенным фонариком, 1,1-дюймовым дисплеем с разрешением 176:176 пикселей, функцией маршрутизации TracBack, различными спортивными режимами (бег, плавание, катание на лыжах и пр.), а также защитой от воды в соответствии со степенью 10 АТМ. Часы уже доступны для покупки по цене в 450 долларов.