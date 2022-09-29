Представлены материнские платы ASUS ROG Maximus Z790

Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделями ROG Maximus Z790 Extreme и ROG Maximus Z790 Hero, которые предназначены для чипов Intel Core тринадцатого поколения. Первая плата, представляющая типоразмер E-ATX, может похвастаться 25-фазной подсистемой питания VRM (схема 24+1 и фазы с поддержкой до 105 А), двумя сетевыми адаптерами со скоростью 2,5 и 10 Гбит/с, поддержкой до пяти твердотельных NVMe-накопителей (один PCIe 5.0 и три PCIe 4.0), 2-дюймовым OLED-дисплеем, двумя слотами M.2 PCIe 4.0 в карте расширения ROG DIMM M.2, поддержкой ОЗУ DDR5, разъёмом PCIe 5.0 x16, RGB-подсветкой и поддержкой Wi-Fi 6E.

Модель ROG Maximus Z790 Hero характеризуется аудиокодеком Realtek нового поколения с ЦАП ESS ES9218 для фронтальных аудиогнезд, 21-фазной подсистемой питания VRM, двумя слотами PCIe 5.0 x16, дополнительной картой расширения ROG Hyper M.2, чтобы установить дополнительные твердотельные накопители стандарта PCIe 5.0 и PCIe 4.0. Цены и даты начала продаж новинок будут объявлены позже.