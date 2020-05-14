Представлены материнские платы GIGABYTE W480 Vision

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент материнских плат семейством W480 Vision, которое предназначено для создания мощных рабочих станций на процессорах Intel семейств Xeon W-1200 и Core 10-го поколения в исполнении LGA 1200. Новинки характеризуются четырьмя слотами для оперативной памяти DDR4, портами SATA 3.0 для накопителей, коннекторами M.2 в том числе для твердотельных модулей с интерфейсом PCIe x4, возможностью установки нескольких профессиональных видеокарт, адаптерами Intel 2.5GbE и 1GbE, контроллером беспроводной связи Wi-Fi 6 с поддержкой стандарта 802.11ax. Также в сети появилась информация о системной плате W480 Vision D, которая сможет похвастаться поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 с пропускной способность до 40 Гбит/с.